Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 210,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 211 liradan, bin 389 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 410 liradan, 192,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 196,30 liradan, bin 358 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 389 liradan, 679 liradan alınan Yarım Ziynet 689 liradan ve 339 liradan alınan Çeyrek Ziynet 344 liradan satılıyor. - İSTANBUL