Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 210 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 209,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 210 liradan, bin 383 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 404 liradan, 191,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 195,50 liradan, bin 351 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 371 liradan, 676 liradan alınan Yarım Ziynet 686 liradan ve 338 liradan alınan Çeyrek Ziynet 343 liradan satıldı. - İSTANBUL