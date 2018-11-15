Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 211,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 211,90 liradan, bin 395 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 416 liradan, 193 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 197 liradan, bin 363 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 383 liradan, 682 liradan alınan Yarım Ziynet 692 liradan ve 341 liradan alınan Çeyrek Ziynet 346 liradan satıldı. - İSTANBUL