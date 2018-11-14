Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 210,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 210,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 212,60 liradan, bin 386 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 407 liradan, 191,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 195,80 liradan, bin 355 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 375 liradan, 677 liradan alınan Yarım Ziynet 687 liradan ve 339 liradan alınan Çeyrek Ziynet 344 liradan satıldı. - İSTANBUL