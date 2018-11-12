Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 211 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 211,20 liradan, bin 390 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 411 liradan, 192,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 196,50 liradan, bin 359 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 379 liradan, 680 liradan alınan Yarım Ziynet 690 liradan ve 340 liradan alınan Çeyrek Ziynet 345 liradan satıldı. - İSTANBUL