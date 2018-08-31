Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 253,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254 liradan, bin 672 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 693 liradan, 231 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 235 liradan, bin 634 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 654 liradan, 817 liradan alınan Yarım Ziynet 827 liradan ve 408 liradan alınan Çeyrek Ziynet 413 liradan satıldı. - İSTANBUL