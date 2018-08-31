Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 254,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 255 liradan, bin 679 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 700 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237 liradan, bin 641 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 661 liradan, 820 liradan alınan Yarım Ziynet 830 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satılıyor. - İSTANBUL