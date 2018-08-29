Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 247,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 247 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 247,20 liradan, bin 629 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 650 liradan, 225 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 229 liradan, bin 590 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 610 liradan, 795 liradan alınan Yarım Ziynet 805 liradan ve 397 liradan alınan Çeyrek Ziynet 402 liradan satılıyor.

(İHA)