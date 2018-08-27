Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 239,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 239,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 239,30 liradan, bin 577 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 598 liradan, 218 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 222 liradan, bin 541 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 561 liradan, 770 liradan alınan Yarım Ziynet 780 liradan ve 385 liradan alınan Çeyrek Ziynet 390 liradan satıldı. - İSTANBUL