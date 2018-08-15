Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 230 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230,20 liradan, bin 517 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 538 liradan, 210 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214 liradan, bin 482 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 502 liradan, 741 liradan alınan Yarım Ziynet 751 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satıldı. - İSTANBUL