Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 251,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 251,40 liradan, bin 655 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 676 liradan, 229 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 233 liradan, bin 618 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 638 liradan, 809 liradan alınan Yarım Ziynet 819 liradan ve 404 liradan alınan Çeyrek Ziynet 409 liradan satıldı.

(İHA)