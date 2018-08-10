Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 229,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,70 liradan, bin 512 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 537 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214 liradan, bin 478 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 498 liradan, 739 liradan alınan Yarım Ziynet 749 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satılıyor. - İSTANBUL