Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 206 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 206,20 liradan, bin 337 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 378 liradan, 188 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 192 liradan, bin 326 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 346 liradan, 663 liradan alınan Yarım Ziynet 673 liradan ve 331 liradan alınan Çeyrek Ziynet 336 liradan satıldı. - İSTANBUL