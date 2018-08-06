Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 201,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 201,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 201,70 liradan, bin 328 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 349 liradan, 183,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 187,50 liradan, bin 298 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 318 liradan, 649 liradan alınan Yarım Ziynet 659 liradan ve 325 liradan alınan Çeyrek Ziynet 330 liradan satıldı.

(İHA)