Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 199 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 198,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 199 liradan, bin 310 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 331 liradan, 181,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 185,30 liradan, bin 280 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 300 liradan, 640 liradan alınan Yarım Ziynet 650 liradan ve 320 liradan alınan Çeyrek Ziynet 325 liradan satıldı.

(İHA)