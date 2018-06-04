Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 192,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192,40 liradan, bin 266 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 287 liradan, 175 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 179 liradan, bin 238 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 258 liradan, 619 liradan alınan Yarım Ziynet 629 liradan ve 309 liradan alınan Çeyrek Ziynet 314 liradan satılıyor. - İSTANBUL