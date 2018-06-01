Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 190,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 191 liradan, bin 257 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 278 liradan, 174 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 178 liradan, bin 229 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 253 liradan, 616 liradan alınan Yarım Ziynet 626 liradan ve 308 liradan alınan Çeyrek Ziynet 313 liradan satıldı. - İSTANBUL