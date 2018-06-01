Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 192,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192,90 liradan, bin 270 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 290 liradan, 176 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 180 liradan, bin 241 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 265 liradan, 623 liradan alınan Yarım Ziynet 633 liradan ve 311 liradan alınan Çeyrek Ziynet 316 liradan satılıyor. - İSTANBUL