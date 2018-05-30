Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 187 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 187,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 187 liradan, bin 234 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 254 liradan, 171 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 175 liradan, bin 206 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 230 liradan, 605 liradan alınan Yarım Ziynet 615 liradan ve 303 liradan alınan Çeyrek Ziynet 308 liradan satılıyor. - İSTANBUL