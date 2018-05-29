Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 190,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 190,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 190,70 liradan, bin 255 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 275 liradan, 173,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177,50 liradan, bin 227 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 247 liradan, 613 liradan alınan Yarım Ziynet 623 liradan ve 307 liradan alınan Çeyrek Ziynet 312 liradan satıldı. - İSTANBUL