Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 199,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 199,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 195,80 liradan, bin 313 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 335 liradan, 182 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 186 liradan, bin 283 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 309 liradan, 644 liradan alınan Yarım Ziynet 654 liradan ve 322 liradan alınan Çeyrek Ziynet 327 liradan satılıyor. - İSTANBUL