Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 190 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 189,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 190 liradan, bin 251 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 271 liradan, 173 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177 liradan, bin 222 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 242 liradan, 611 liradan alınan Yarım Ziynet 621 liradan ve 305 liradan alınan Çeyrek Ziynet 310 liradan satıldı. - İSTANBUL