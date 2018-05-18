Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 186 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 185,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 186 liradan, bin 224 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 244 liradan, 170 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 174 liradan, bin 197 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 220 liradan, 600 liradan alınan Yarım Ziynet 610 liradan ve 300 liradan alınan Çeyrek Ziynet 305 liradan satıldı. - İSTANBUL