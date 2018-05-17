Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 184,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 184,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 184,70 liradan, bin 216 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 236 liradan, 168 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 172 liradan, bin 188 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 212 liradan, 596 liradan alınan Yarım Ziynet 606 liradan ve 298 liradan alınan Çeyrek Ziynet 303 liradan satıldı. - İSTANBUL