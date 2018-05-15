Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 184,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 184,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 184,60 liradan, bin 215 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 235 liradan, 168 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 172 liradan, bin 187 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 207 liradan, 594 liradan alınan Yarım Ziynet 604 liradan ve 297 liradan alınan Çeyrek Ziynet 302 liradan satılıyor. - İSTANBUL