Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 183,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 183,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 183,50 liradan, bin 208 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 228 liradan, 167 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 171 liradan, bin 181 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 204 liradan, 592 liradan alınan Yarım Ziynet 602 liradan ve 296 liradan alınan Çeyrek Ziynet 301 liradan satıldı. - İSTANBUL