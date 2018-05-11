Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 183,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 183 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 183,20 liradan, bin 205 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 226 liradan, 167 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 171 liradan, bin 179 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 202 liradan, 590 liradan alınan Yarım Ziynet 600 liradan ve 295 liradan alınan Çeyrek Ziynet 300 liradan satıldı. - İSTANBUL