Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 180,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 180,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 180,40 liradan, bin 187 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 206 liradan, 164 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 168 liradan, bin 160 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 180 liradan, 580 liradan alınan Yarım Ziynet 590 liradan ve 290 liradan alınan Çeyrek Ziynet 295 liradan satıldı. - İSTANBUL