Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 170,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 170,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 170,70 liradan, bin 124 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 142 liradan, 155,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 159,50 liradan, bin 98 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 120 liradan, 550 liradan alınan Yarım Ziynet 560 liradan ve 275 liradan alınan Çeyrek Ziynet 280 liradan satıldı. - İSTANBUL