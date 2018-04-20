Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 174,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 174,50 liradan, bin 148 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 164 liradan, 159 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163 liradan, bin 123 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 143 liradan, 561 liradan alınan Yarım Ziynet 571 liradan ve 281 liradan alınan Çeyrek Ziynet 286 liradan satıldı. - İSTANBUL