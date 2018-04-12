Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 179,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 179,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 179,70 liradan, bin 183 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 202 liradan, 163,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 167,50 liradan, bin 156 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 176 liradan, 578 liradan alınan Yarım Ziynet 588 liradan ve 289 liradan alınan Çeyrek Ziynet 294 liradan satılıyor. - İSTANBUL