Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 172,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 172,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,30 liradan, bin 134 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 153 liradan, 157 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161 liradan, bin 108 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 130 liradan, 555 liradan alınan Yarım Ziynet 565 liradan ve 278 liradan alınan Çeyrek Ziynet 283 liradan satıldı. - İSTANBUL