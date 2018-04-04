Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 172,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 172,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,70 liradan, bin 137 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 156 liradan, 156 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160 liradan, bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 131 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 276 liradan alınan Çeyrek Ziynet 281 liradan satıldı. - İSTANBUL