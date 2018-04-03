Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 171 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 170,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 171 liradan, bin 126 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 144 liradan, 155,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160,50 liradan, bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 120 liradan, 550 liradan alınan Yarım Ziynet 560 liradan ve 275 liradan alınan Çeyrek Ziynet 280 liradan satıldı. - İSTANBUL