Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 168,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 168,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 168,70 liradan, bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 129 liradan, 153,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 157,50 liradan, bin 85 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 105 liradan, 543 liradan alınan Yarım Ziynet 553 liradan ve 271 liradan alınan Çeyrek Ziynet 276 liradan satılıyor. - İSTANBUL