Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 172,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 172,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,40 liradan, bin 135 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 154 liradan, 157 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161 liradan, bin 109 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 129 liradan, 555 liradan alınan Yarım Ziynet 565 liradan ve 277 liradan alınan Çeyrek Ziynet 282 liradan satılıyor. - İSTANBUL