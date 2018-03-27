Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 172 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 171,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172 liradan, bin 132 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 151 liradan, 156,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160,70 liradan, bin 106 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 128 liradan, 554 liradan alınan Yarım Ziynet 564 liradan ve 277 liradan alınan Çeyrek Ziynet 282 liradan satıldı. - İSTANBUL