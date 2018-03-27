Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 172,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173 liradan, bin 139 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 157 liradan, 157,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161,60 liradan, bin 113 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 135 liradan, 558 liradan alınan Yarım Ziynet 568 liradan ve 279 liradan alınan Çeyrek Ziynet 284 liradan satılıyor. - İSTANBUL