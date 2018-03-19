Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 166,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 166 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 166,20 liradan, bin 94 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 112 liradan, 151 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 155 liradan, bin 69 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 89 liradan, 534 liradan alınan Yarım Ziynet 544 liradan ve 267 liradan alınan Çeyrek Ziynet 272 liradan satılıyor. - İSTANBUL