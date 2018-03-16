Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 165,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 165 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 165,20 liradan, bin 87 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 105 liradan, 150 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 154 liradan, bin 63 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 83 liradan, 531 liradan alınan Yarım Ziynet 541 liradan ve 266 liradan alınan Çeyrek Ziynet 271 liradan satılıyor. - İSTANBUL