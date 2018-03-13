Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 164,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 164,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 164,80 liradan, bin 85 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 103 liradan, 150 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 154 liradan, bin 60 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 81 liradan, 530 liradan alınan Yarım Ziynet 540 liradan ve 265 liradan alınan Çeyrek Ziynet 270 liradan satılıyor. - İSTANBUL