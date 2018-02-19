Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,70 liradan, bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 89 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 47 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 67 liradan, 523 liradan alınan Yarım Ziynet 533 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satıldı. - İSTANBUL