Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 164 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 163,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 164 liradan, bin 80 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 98 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 55 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 75 liradan, 528 liradan alınan Yarım Ziynet 538 liradan ve 264 liradan alınan Çeyrek Ziynet 269 liradan satıldı. - İSTANBUL