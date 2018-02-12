Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 161,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161,70 liradan, bin 64 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 82 liradan, 147 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151 liradan, bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 60 liradan, 520 liradan alınan Yarım Ziynet 530 liradan ve 260 liradan alınan Çeyrek Ziynet 265 liradan satıldı. - İSTANBUL