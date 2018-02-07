Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 160,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161 liradan, bin 60 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 77 liradan, 146,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 150,70 liradan, bin 36 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 56 liradan, 518 liradan alınan Yarım Ziynet 528 liradan ve 259 liradan alınan Çeyrek Ziynet 264 liradan satıldı. - İSTANBUL