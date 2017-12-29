Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 157,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 157,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 157,40 liradan, bin 36 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 53 liradan, 143,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 147,40 liradan, bin 12 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 33 liradan, 506 liradan alınan Yarım Ziynet 516 liradan ve 253 liradan alınan Çeyrek Ziynet 258 liradan satılıyor. - İSTANBUL