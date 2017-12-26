Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 156,90 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 156,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 156,90 liradan, bin 33 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 50 liradan, 143 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 147 liradan, bin 9 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 29 liradan, 505 liradan alınan Yarım Ziynet 515 liradan ve 252 liradan alınan Çeyrek Ziynet 257 liradan satıldı. - İSTANBUL