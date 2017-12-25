Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 156,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 156,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 156,30 liradan, bin 29 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 46 liradan, 142 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 146 liradan, bin 5 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 25 liradan, 503 liradan alınan Yarım Ziynet 513 liradan ve 251 liradan alınan Çeyrek Ziynet 256 liradan satıldı.



(İHA)