Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 156,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 156,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 156,50 liradan, bin 30 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 47 liradan, 142,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 146,50 liradan, bin 6 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 26 liradan, 503 liradan alınan Yarım Ziynet 513 liradan ve 252 liradan alınan Çeyrek Ziynet 257 liradan satılıyor.



(İHA)