Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 160,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 160,60 liradan, bin 57 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 75 liradan, 146 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 150 liradan, bin 33 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 53 liradan, 517 liradan alınan Yarım Ziynet 527 liradan ve 259 liradan alınan Çeyrek Ziynet 264 liradan satılıyor.



(İHA)